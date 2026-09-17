Россия атаковала Киев: пострадали 12 человек, среди них двое детей
В ночь на 17 сентября российские войска атаковали Киев. В результате вражеской атаки в столице пострадали 12 человек, среди них — двое детей в возрасте 10 и 12 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По предварительной информации, в Днепровском районе обломки упали в нескольких местах. Повреждены офисное здание и жилые дома. Также обломки упали на территории складских помещений и вблизи автозаправочной станции.
В Святошинском районе зафиксировано попадание в нежилое здание.
Впоследствии в Днепровском районе сообщили о новых повреждениях. В частности, в трехэтажном офисном здании повреждены остекление и фасад. В нескольких жилых домах выбиты окна.
В Соломенском районе, по предварительным данным, разрушено складское здание. Пожаров на месте не зафиксировано.
Также в столице временно снизилось давление подачи воды на левый берег, а также в Соломенский, Голосеевский и Святошинский районы. Специалисты работали над восстановлением водоснабжения.
Пострадавшие
По состоянию на 04:39 в Киеве известно о 12 пострадавших. Среди них — двое детей, 10 и 12 лет. Девять раненых госпитализированы.
Экстренные службы продолжают работать на местах, информация о последствиях атаки уточняется.
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