Россия атаковала Киев: пострадали 12 человек, среди них двое детей

В ночь на 17 сентября российские войска атаковали Киев. В результате вражеской атаки в столице пострадали 12 человек, среди них — двое детей в возрасте 10 и 12 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По предварительной информации, в Днепровском районе обломки упали в нескольких местах. Повреждены офисное здание и жилые дома. Также обломки упали на территории складских помещений и вблизи автозаправочной станции.

В Святошинском районе зафиксировано попадание в нежилое здание.

Впоследствии в Днепровском районе сообщили о новых повреждениях. В частности, в трехэтажном офисном здании повреждены остекление и фасад. В нескольких жилых домах выбиты окна.

В Соломенском районе, по предварительным данным, разрушено складское здание. Пожаров на месте не зафиксировано.

Также в столице временно снизилось давление подачи воды на левый берег, а также в Соломенский, Голосеевский и Святошинский районы. Специалисты работали над восстановлением водоснабжения.

Пострадавшие

По состоянию на 04:39 в Киеве известно о 12 пострадавших. Среди них — двое детей, 10 и 12 лет. Девять раненых госпитализированы.

Экстренные службы продолжают работать на местах, информация о последствиях атаки уточняется.

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