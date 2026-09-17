Росія атакувала Київ: постраждали 12 людей, серед них двоє дітей

У ніч проти 17 вересня російські війська атакували Київ. Унаслідок ворожої атаки в столиці постраждали 12 людей, серед них - двоє дітей віком 10 та 12 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За попередньою інформацією, у Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях. Пошкоджено офісну будівлю та житлові будинки. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу автозаправної станції.

У Святошинському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

Згодом у Дніпровському районі повідомили про нові пошкодження. Зокрема, у триповерховій офісній будівлі пошкоджені скління та фасад. У кількох житлових будинках вибиті вікна.

У Солом’янському районі, за попередніми даними, зруйнована складська будівля. Пожежі на місці не зафіксували.

Також у столиці тимчасово знизився тиск подачі води на лівий берег, а також у Солом’янський, Голосіївський та Святошинський райони. Фахівці працювали над відновленням водопостачання.

Постраждалі

Станом на 04:39 у Києві відомо про 12 постраждалих. Серед них — двоє дітей, 10 та 12 років. Дев’ятьох поранених госпіталізували.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях, інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

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