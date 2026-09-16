У Києві пошкоджено будівлю вишу в Голосіївському районі: виникла пожежа. ФОТО

Внаслідок ворожої атаки у Києві пошкоджено будівлю одного з вищих навчальних закладів у Голосіївському районі.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пише Цензор.НЕТ.

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У Києві пошкоджено фасад і вікна навчального закладу

У чотириповерховій будівлі пошкоджено фасад та скління. Також сталося невелике загоряння на площі 5 квадратних метрів. Рятувальники його ліквідували.

"Жертв та постраждалих внаслідок ворожої атаки - немає", - повідомили у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що у Києві був повністю знищений склад фундації Олени Зеленської.

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