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Новини Фото Атака безпілотників на Київ
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У Києві пошкоджено будівлю вишу в Голосіївському районі: виникла пожежа. ФОТО

Внаслідок ворожої атаки у Києві пошкоджено будівлю одного з вищих навчальних закладів у Голосіївському районі.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пише Цензор.НЕТ.

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У Києві пошкоджено фасад і вікна навчального закладу

У чотириповерховій будівлі пошкоджено фасад та скління. Також сталося невелике загоряння на площі 5 квадратних метрів. Рятувальники його ліквідували.

"Жертв та постраждалих внаслідок ворожої атаки - немає", - повідомили у ДСНС.

Пошкодження вишу у Києві внаслідок російської атаки

Пошкодження вишу у Києві внаслідок російської атаки

Пошкодження вишу у Києві внаслідок російської атаки

Раніше повідомлялося, що у Києві був повністю знищений склад фундації Олени Зеленської. 

Читайте: Росія продовжує атакувати Україну реактивними та ударними БпЛА увечері 16 вересня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

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виш (501) Київ (17038) обстріл (36756) атака (2100) ДСНС (5465)
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