Росія продовжує атакувати Україну реактивними та ударними БпЛА увечері 16 вересня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Ввечері середи, 16 вересня, російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА
О 19:53 - Реактивний БпЛА рухається зі сходу Дніпропетровщини у напрямку Павлограду.
О 19:56 - Пуски КАБ на північ Харківщини.
О 19:58 - КАБи на Дніпропетровщину.
О 20:00 - Київ. Реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня.
Оновлена інформація
О 20:29 - Ударний БпЛА на Київщині у напрямку Переяслава північним курсом.
О 20:32 - Реактивні БпЛА на Кіровоградщині в р-ні Новомиргорода та на північному сході курсом на захід.
О 20:34 - Повітряні сили повідомляють:
- Миколаївщина:
Реактивний БпЛА кружляє навколо Веселинового;
- Одещина:
Реактивний БпЛА в р-ні Миколаївки курс північно-західний.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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