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Новини Атака безпілотників
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Росія продовжує атакувати Україну реактивними та ударними БпЛА увечері 16 вересня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Атака шахедів

Ввечері середи, 16 вересня, російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ударних БпЛА

О 19:53 - Реактивний БпЛА рухається зі сходу Дніпропетровщини у напрямку Павлограду.

О 19:56 - Пуски КАБ на північ Харківщини.

О 19:58 - КАБи на Дніпропетровщину.

О 20:00 - Київ. Реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня.

Оновлена інформація

О 20:29 - Ударний БпЛА на Київщині у напрямку Переяслава північним курсом.

О 20:32 - Реактивні БпЛА на Кіровоградщині в р-ні Новомиргорода та на північному сході курсом на захід.

О 20:34 - Повітряні сили повідомляють: 

  • Миколаївщина:
    Реактивний БпЛА кружляє навколо Веселинового;
  • Одещина:
    Реактивний БпЛА в р-ні Миколаївки курс північно-західний.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Також дивіться: Момент збиття російського дрона над Литвою винищувачами НАТО. ВIДЕО

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