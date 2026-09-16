Россия продолжает атаковать Украину реактивными и ударными БПЛА вечером 16 сентября: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Вечером в среду, 16 сентября, российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных БПЛА
В 19:53 — реактивный БПЛА движется с востока Днепропетровской области в направлении Павлограда.
В 19:56 — пуски КАБ на север Харьковской области.
В 19:58 — КАБы в Днепропетровскую область.
В 20:00 — Киев. Реактивный БПЛА в направлении города с юга.
В 20:29 – ударный БПЛА на Киевщине в направлении Переяслава северным курсом.
В 20:32 - реактивные БПЛА в Кировоградской области в р-не Новомиргорода и на северо-востоке курсом на запад.
В 20:34 – Воздушные силы сообщают:
- Николаевщина: реактивный БПЛА около Веселино;
- Одесщина: реактивный БПЛА в р-не Николаевки курс северо-западный.
Обновленная информация
20:58 Черкасская область: реактивные БПЛА в р-не н.п. Монастырище, Жашков и Лысянка по северному курсу на Киевщину.
20:59 – реактивный БПЛА в р-не Мены (Черниговщина), курс южный.
21:00 – реактивный БПЛА на Херсонщине в направлении Кривого Рога.
21:14 – пуски КАБов на Днепропетровщину.
21:15 – реактивные БПЛА севернее Павлограда в направлении Полтавщины.
21:16 – реактивный БПЛА на Сумщине в направлении Черниговщины.
21:20 – реактивные БПЛА в р-не Фастова курс северный.
21:21 – реактивный БПЛА заходит в р-н Броваров в направлении центральной части Киева.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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