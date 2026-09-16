РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11643 посетителя онлайн
Новости Видео НАТО Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
2 238 10

Момент сбивания российского дрона над Литвой истребителями НАТО. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись момента сбивания российского беспилотника над территорией Литвы истребителем НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в ночь на 15 сентября, когда российский БПЛА типа "Гербера" вошел в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Для перехвата беспилотника были подняты истребители НАТО. Один из итальянских самолетов уничтожил дрон, который, по данным литовских властей, нес взрывчатку.

Литовская сторона в настоящее время анализирует обломки беспилотника, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Истребители НАТО сбили дрон, нарушивший воздушное пространство Литвы

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты Су-27 бомбами GBU-62 поразили позицию российских штурмовиков и операторов дронов. ВИДЕО

Автор: 

Литва (2857) НАТО (11082) атака (2092) дроны (8180) истребитель (264)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
економіка війни - чотириста тисяч доларів витрачено на пінопластове ніщо.
показать весь комментарий
16.09.2026 20:30 Ответить
+1
це так, але у данному випадку більше підходить визначення "значно-значно". Але можуть собі дозволити розміняти один "сайдвайндер" і годину польоту ********* винищувача на пінопластовий виріб, який зліплений за дві доби липкими від епоксидки руками кацапських студентів. І надалі будуть вперто це робити, так же, як вперто продовжують укладати мільярдні контракти на постачання танків.
Я ж і кажу - так виглядає економіка війни. З двох сторін по різному.
показать весь комментарий
16.09.2026 20:59 Ответить

Загрузка...

 
 