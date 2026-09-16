Момент сбивания российского дрона над Литвой истребителями НАТО. ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись момента сбивания российского беспилотника над территорией Литвы истребителем НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в ночь на 15 сентября, когда российский БПЛА типа "Гербера" вошел в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси.
Для перехвата беспилотника были подняты истребители НАТО. Один из итальянских самолетов уничтожил дрон, который, по данным литовских властей, нес взрывчатку.
Литовская сторона в настоящее время анализирует обломки беспилотника, чтобы установить все обстоятельства инцидента.
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Я ж і кажу - так виглядає економіка війни. З двох сторін по різному.