Истребители НАТО сбили дрон, нарушивший воздушное пространство Литвы

В ночь на 15 сентября истребители НАТО сбили беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Литвы. Дрон залетел на территорию страны со стороны Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили президент Литвы Гитанас Науседа и глава Центра управления кризисными ситуациями Вильмантас Виткаускас.

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Науседа сообщил, что беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы, был оперативно уничтожен истребителями НАТО.

"Беспилотник, только что вошедший в воздушное пространство Литвы, был сбит истребителями НАТО. Благодарю личный состав Альянса за оперативную реакцию", - написал литовский президент.

По его словам, на фоне усиления российской агрессии против Украины готовность НАТО оперативно реагировать на подобные инциденты имеет жизненно важное значение для безопасности региона.

"Вместе с союзниками по НАТО Литва будет защищать свое воздушное пространство", - подчеркнул Науседа.

Беспилотник залетел из Беларуси

Впоследствии Виткаускас уточнил, что беспилотник вошел в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси.

"Да, из Беларуси. Затем Лентварис, Тракайский район, именно оттуда объект двигался на запад", — сообщил Виткаускас.

Обстоятельства инцидента и тип беспилотника пока не уточняются.

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