Истребители НАТО сбили дрон, нарушивший воздушное пространство Литвы
В ночь на 15 сентября истребители НАТО сбили беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Литвы. Дрон залетел на территорию страны со стороны Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили президент Литвы Гитанас Науседа и глава Центра управления кризисными ситуациями Вильмантас Виткаускас.
Науседа сообщил, что беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы, был оперативно уничтожен истребителями НАТО.
"Беспилотник, только что вошедший в воздушное пространство Литвы, был сбит истребителями НАТО. Благодарю личный состав Альянса за оперативную реакцию", - написал литовский президент.
По его словам, на фоне усиления российской агрессии против Украины готовность НАТО оперативно реагировать на подобные инциденты имеет жизненно важное значение для безопасности региона.
"Вместе с союзниками по НАТО Литва будет защищать свое воздушное пространство", - подчеркнул Науседа.
Беспилотник залетел из Беларуси
Впоследствии Виткаускас уточнил, что беспилотник вошел в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси.
"Да, из Беларуси. Затем Лентварис, Тракайский район, именно оттуда объект двигался на запад", — сообщил Виткаускас.
Обстоятельства инцидента и тип беспилотника пока не уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль