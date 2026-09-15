Винищувачі НАТО збили дрон, який порушив повітряний простір Литви

У ніч на 15 вересня винищувачі НАТО знищили безпілотник, який увійшов у повітряний простір Литви. Дрон залетів на територію країни з боку Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили президент Литви Гітанас Науседа та голова Центру управління кризовими ситуаціями Вільмантас Віткаускас.

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Науседа повідомив, що безпілотник, який порушив повітряний простір Литви, був оперативно знищений винищувачами НАТО.

"Безпілотник, що щойно увійшов у повітряний простір Литви, був знищений винищувачами НАТО. Дякую особовому складу Альянсу за оперативну реакцію", – написав литовський президент.

За його словами, на тлі посилення російської агресії проти України готовність НАТО оперативно реагувати на подібні інциденти є життєво важливою для безпеки регіону.

"Разом із союзниками по НАТО Литва захищатиме свій повітряний простір", – наголосив Науседа.

Безпілотник залетів із Білорусі

Згодом Віткаускас уточнив, що безпілотник увійшов до повітряного простору Литви з боку Білорусі.

"Так, із Білорусі. Потім Лентваріс, Тракайський район, саме звідти об'єкт рухався на захід", – повідомив Віткаускас.

Обставини інциденту та тип безпілотника наразі не уточнювалися.

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