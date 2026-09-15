Винищувачі НАТО збили дрон, який порушив повітряний простір Литви
У ніч на 15 вересня винищувачі НАТО знищили безпілотник, який увійшов у повітряний простір Литви. Дрон залетів на територію країни з боку Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили президент Литви Гітанас Науседа та голова Центру управління кризовими ситуаціями Вільмантас Віткаускас.
Науседа повідомив, що безпілотник, який порушив повітряний простір Литви, був оперативно знищений винищувачами НАТО.
"Безпілотник, що щойно увійшов у повітряний простір Литви, був знищений винищувачами НАТО. Дякую особовому складу Альянсу за оперативну реакцію", – написав литовський президент.
За його словами, на тлі посилення російської агресії проти України готовність НАТО оперативно реагувати на подібні інциденти є життєво важливою для безпеки регіону.
"Разом із союзниками по НАТО Литва захищатиме свій повітряний простір", – наголосив Науседа.
Безпілотник залетів із Білорусі
Згодом Віткаускас уточнив, що безпілотник увійшов до повітряного простору Литви з боку Білорусі.
"Так, із Білорусі. Потім Лентваріс, Тракайський район, саме звідти об'єкт рухався на захід", – повідомив Віткаускас.
Обставини інциденту та тип безпілотника наразі не уточнювалися.
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