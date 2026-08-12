У Німеччині за останні роки зафіксували кількасот інцидентів з дронами поблизу військових об’єктів, - Бундесвер
Упродовж останніх років німецькі збройні сили зафіксували кілька сотень інцидентів із дронами, які могли становити загрозу нацбезпеці.
Про це розповів речник Оперативного командування Бундесверу, пише Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.
Інциденти з дронами почастішали
Він зазначив, що кількість таких випадків суттєво зросла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
"З початку незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року кількість повідомлень про спостереження дронів, пов’язаних із Бундесвером, помітно зросла і стабілізувалася на високому рівні", - сказав представник Бундесверу.
За його словами, повідомлення стосуються переважно окремих дронів, але іноді йдеться і про групи дронів.
Крім того, представник Бундесверу додав, що Німеччина щодня стикається з гібридними загрозами, такими як дезінформація, фейкові новини, кібератаки, шпигунство та диверсії.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
- У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
- Згодом німецькі ЗМІ повідомили, що
на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.
- Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
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