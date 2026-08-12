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У Німеччині за останні роки зафіксували кількасот інцидентів з дронами поблизу військових об’єктів, - Бундесвер

німецькі військові

Упродовж останніх років німецькі збройні сили зафіксували кілька сотень інцидентів із дронами, які могли становити загрозу нацбезпеці.

Про це розповів речник Оперативного командування Бундесверу, пише Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

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Інциденти з дронами почастішали 

Він зазначив, що кількість таких випадків суттєво зросла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"З початку незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року кількість повідомлень про спостереження дронів, пов’язаних із Бундесвером, помітно зросла і стабілізувалася на високому рівні", - сказав представник Бундесверу.

За його словами, повідомлення стосуються переважно окремих дронів, але іноді йдеться і про групи дронів.

Крім того, представник Бундесверу додав, що Німеччина щодня стикається з гібридними загрозами, такими як дезінформація, фейкові новини, кібератаки, шпигунство та диверсії.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
  • У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
  • Згодом німецькі ЗМІ повідомили, що 

    на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

  • Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

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