У Німеччині за останні роки зафіксували кількасот інцидентів з дронами поблизу військових об’єктів, - Бундесвер

Упродовж останніх років німецькі збройні сили зафіксували кілька сотень інцидентів із дронами, які могли становити загрозу нацбезпеці.

Про це розповів речник Оперативного командування Бундесверу, пише Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

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Інциденти з дронами почастішали

Він зазначив, що кількість таких випадків суттєво зросла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"З початку незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року кількість повідомлень про спостереження дронів, пов’язаних із Бундесвером, помітно зросла і стабілізувалася на високому рівні", - сказав представник Бундесверу.

За його словами, повідомлення стосуються переважно окремих дронів, але іноді йдеться і про групи дронів.

Крім того, представник Бундесверу додав, що Німеччина щодня стикається з гібридними загрозами, такими як дезінформація, фейкові новини, кібератаки, шпигунство та диверсії.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, що на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

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