Аеропорт Ганновера у Німеччині закривали через невідомий дрон

У ніч проти вівторка, 11 серпня, аеропорт у місті Ганновер в Німеччині закривали через невідомий дрон, який німецька поліція переслідувала дві години.

Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі інциденту

Після виявлення дрона злітно-посадкову смугу та повітряний простір аеропорту Ганновер-Лангенхаген неодноразово зачиняли вночі. Також перенаправили вантажний літак, а ще декілька вильотів і посадок відклали.

Дрон уперше помітили поблизу аеропорту на висоті близько 25 метрів. Через нього спочатку закрили одну зі злітно-посадкових смуг, а близько 4:00 — весь аеропорт. Коли безпілотник зник, роботу частково відновили, але невдовзі о 4:21 його знову помітили над територією аеропорту, тому польоти повторно призупинили. Остаточно аеропорт відновив роботу о 05:20.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Найкращий дрон, який не злітає": у Бундестазі пропонують дозволити розвідці здійснювати превентивні кібератаки на РФ

Можлива гібридна атака

У німецькій поліції зазначили, що їхня техніка для виявлення безпілотників цього разу не подала жодного сигналу, хоча дрон неодноразово помічали співробітники аеропорту та патрульні.

Німецька служба управління повітряним рухом також не змогла встановити його місцеперебування. Через це у правоохоронців виникла підозра, що це був комерційний дрон, на який спеціальна техніка не реагує.

У внутрішньому звіті поліції зазначили, що, з огляду на критичну важливість інфраструктури, "не можна виключати можливість гібридної діяльності". Водночас правоохоронці також наголосили, що нині неможливо стверджувати, чи пов’язаний цей випадок з інцидентом із дроном, який трапився кілька днів тому в Лейпцигу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрон біля українського Ан-124 у Лейпцигу: виявлено сліди ДНК, які збігаються зі справою про підпали посилок, - Bild

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина вислала близько 400 росіян з 2022 року: серед них 80 дипломатів