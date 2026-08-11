"Найкращий дрон, який не злітає": у Бундестазі пропонують дозволити розвідці здійснювати превентивні кібератаки на РФ

Голова парламентського контрольного комітету Бундестагу Марк Генріхманн (ХДС) пропонує надати німецьким спецслужбам повноваження для проведення превентивних кібератак проти російських виробників дронів. Пропозиція Генріхманна є частиною реформи спецслужб, над якою він зараз працює.

Про це пише Die Welt, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дії на випередження

Політик наголосив, що лише збору розвідувальних даних уже недостатньо.

"Ми дійсно маємо надати нашим службам можливість, щоб вони, в ідеалі, могли паралізувати та вивести з ладу атакувальний дрон у Росії або завод, на якому його виробляють, перш ніж він буде спрямований проти німецького аеропорту або проти безпеки життя та здоров’я людей у Німеччині", - заявив німецький депутат.

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Реформа спецслужб

За словами Генріхманна, необхідно "переформатувати спецслужби по-новому та діяти на випередження".

"Найкращий дрон — це той, який ніколи не злетить і не зможе загрожувати Німеччині", - наголосив він.

Крім того, депутат заявив, що кібератаки, саботаж, шпигунство та несанкціоновані польоти безпілотників уже стали реальністю, до якої Німеччина має краще готуватися. За словами політика, Федеральна розвідувальна служба і Федеральне відомство з охорони конституції потребують належних правових і технічних можливостей для раннього виявлення загроз.

12 серпня федеральний уряд має намір обговорити зміни до законів, що регулюють діяльність Федеральної розвідувальної служби та Федерального відомства із захисту конституції.

Дискусії тривають на тлі розслідування інциденту в аеропорту Лейпцига, де біля українського літака непоміченим безпілотник із вибухівкою.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

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