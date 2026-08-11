"Лучший дрон, который не взлетает": в Бундестаге предлагают разрешить разведке осуществлять превентивные кибератаки на РФ

Председатель парламентского контрольного комитета Бундестага Марк Генрихманн (ХДС) предлагает предоставить немецким спецслужбам полномочия на проведение превентивных кибератак против российских производителей дронов. Предложение Генрихманна является частью реформы спецслужб, над которой он сейчас работает.

Об этом пишет Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ.

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Упреждающие действия

Политик подчеркнул, что одного сбора разведывательных данных уже недостаточно.

"Мы действительно должны предоставить нашим службам возможность, чтобы они, в идеале, могли парализовать и вывести из строя атакующий дрон в России или завод, на котором его производят, прежде чем он будет направлен против немецкого аэропорта или против безопасности жизни и здоровья людей в Германии", — заявил немецкий депутат.

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Реформа спецслужб

По словам Генрихманна, необходимо "переформатировать спецслужбы по-новому и действовать на опережение".

"Лучший дрон — это тот, который никогда не взлетит и не сможет угрожать Германии", — подчеркнул он.

Кроме того, депутат заявил, что кибератаки, саботаж, шпионаж и несанкционированные полёты беспилотников уже стали реальностью, к которой Германии следует лучше подготовиться. По словам политика, Федеральная разведывательная служба и Федеральное ведомство по защите конституции нуждаются в надлежащих правовых и технических возможностях для раннего выявления угроз.

12 августа федеральное правительство намерено обсудить изменения в законах, регулирующих деятельность Федеральной разведывательной службы и Федерального ведомства по защите конституции.

Дискуссии проходят на фоне расследования инцидента в аэропорту Лейпцига, где возле украинского самолета незаметно пролетел беспилотник со взрывчаткой.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

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