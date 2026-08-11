Аэропорт Ганновера в Германии закрывали из-за неизвестного дрона

В ночь на вторник, 11 августа, аэропорт в Ганновере (Германия) был закрыт из-за неизвестного дрона, за которым немецкая полиция вела преследование в течение двух часов.

Об этом пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности инцидента

После обнаружения дрона взлетно-посадочную полосу и воздушное пространство аэропорта Ганновер-Лангенхаген неоднократно закрывали ночью. Также перенаправили грузовой самолет, а еще несколько вылетов и посадок отложили.

Дрон впервые заметили вблизи аэропорта на высоте около 25 метров. Из-за него сначала закрыли одну из взлетно-посадочных полос, а около 4:00 — весь аэропорт. Когда беспилотник исчез, работу частично возобновили, но вскоре, в 4:21, его снова заметили над территорией аэропорта, поэтому полеты вновь приостановили. Окончательно аэропорт возобновил работу в 05:20.

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Возможна гибридная атака

В немецкой полиции отметили, что их оборудование для обнаружения беспилотников на этот раз не подало ни одного сигнала, хотя дрон неоднократно замечали сотрудники аэропорта и патрульные.

Немецкая служба управления воздушным движением также не смогла установить его местонахождение. Из-за этого у правоохранителей возникло подозрение, что это был коммерческий дрон, на который специальная техника не реагирует.

Во внутреннем отчете полиции отмечается, что, учитывая критическую важность инфраструктуры, "нельзя исключать возможность гибридной деятельности". В то же время правоохранители также подчеркнули, что на данный момент невозможно утверждать, связан ли этот случай с инцидентом с дроном, произошедшим несколько дней назад в Лейпциге.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

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