В Германии за последние годы зафиксировали несколько сотен инцидентов с дронами вблизи военных объектов, - Бундесвер
За последние годы немецкие вооруженные силы зафиксировали несколько сотен инцидентов с дронами, которые могли представлять угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщил представитель Оперативного командования Бундесвера, пишет Tagesschau, сообщает Цензор.НЕТ.
Инциденты с дронами участились
Он отметил, что количество таких случаев существенно возросло после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
"С начала незаконного полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года количество сообщений о наблюдении дронов, связанных с Бундесвером, заметно возросло и стабилизировалось на высоком уровне", - сказал представитель Бундесвера.
По его словам, сообщения касаются преимущественно отдельных дронов, но иногда речь идет и о группах дронов.
Кроме того, представитель Бундесвера добавил, что Германия ежедневно сталкивается с гибридными угрозами, такими как дезинформация, фейковые новости, кибератаки, шпионаж и диверсии.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
- В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
- Впоследствии немецкие СМИ сообщили,
что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.
- Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
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