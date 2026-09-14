Пилоты Су-27 бомбами GBU-62 поразили позицию российских штурмовиков и операторов дронов. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла удар по месту дислокации российских штурмовиков и операторов БПЛА, применив авиабомбы GBU-62.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после предварительной разведки пилоты Воздушных сил на истребителях Су-27 поразили здание, в котором находились российские военные, и уничтожили вражескую позицию.

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Кадрами боевого вылета экипажей истребителей один из украинских пилотов поделился в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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