Пилоты Су-27 бомбами GBU-62 поразили позицию российских штурмовиков и операторов дронов. ВИДЕО
Украинская авиация нанесла удар по месту дислокации российских штурмовиков и операторов БПЛА, применив авиабомбы GBU-62.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после предварительной разведки пилоты Воздушных сил на истребителях Су-27 поразили здание, в котором находились российские военные, и уничтожили вражескую позицию.
Кадрами боевого вылета экипажей истребителей один из украинских пилотов поделился в своем Telegram-канале "Подсолнух".
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