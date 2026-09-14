Спецназовцы 6-го полка ССО "Rangers" провели рейд в тылу россиян: два оккупанта ликвидированы, два взяты в плен. ВИДЕО
Бойцы 6-го полка ССО "Rangers" в ходе рейда в тылу противника уничтожили двух российских военнослужащих и взяли в плен еще двух.
Как сообщает Цензор.НЕТ, группа специального назначения провела рейд на одном из оперативных направлений фронта и проникла в район перемещения и скопления личного состава российских войск.
После обнаружения противника спецназовцы провели налет. В результате перестрелки двое российских военных были взяты в плен, еще двое, оказавшие вооруженное сопротивление, были ликвидированы.
Кроме того, украинские военные захватили средства связи и документы противника.
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