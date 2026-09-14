Пилоты МиГ-29 уничтожили склад топлива противника вместе с оккупантами внутри. ВИДЕО

Экипажи истребителей МиГ-29 нанесли удар по позиции и складу горюче-смазочных материалов российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точным ударом украинские пилоты поразили здание, где оккупанты хранили топливо для обеспечения своей логистики.

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В результате удара склад был уничтожен вместе с личным составом российских военных, находившимся на позиции.

Кадрами боевых действий один из украинских пилотов поделился в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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