Пилоты Су-27 авиабомбой уничтожили логистический маршрут оккупантов на Запорожском направлении

Экипажи истребителей Су-27 Военно-воздушных сил Украины нанесли удар по одному из логистических маршрутов противника на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авиаудар был нанесен по дороге, по которой российские военные осуществляли подвоз личного состава и боеприпасов.

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На кадрах видно точное попадание авиабомбы по дорожному полотну. В результате удара дорога была повреждена, что затруднит её дальнейшее использование российскими военными.

Видеозаписью поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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