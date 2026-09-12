Пилоты Су-27 авиабомбой уничтожили логистический маршрут оккупантов на Запорожском направлении
Экипажи истребителей Су-27 Военно-воздушных сил Украины нанесли удар по одному из логистических маршрутов противника на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, авиаудар был нанесен по дороге, по которой российские военные осуществляли подвоз личного состава и боеприпасов.
На кадрах видно точное попадание авиабомбы по дорожному полотну. В результате удара дорога была повреждена, что затруднит её дальнейшее использование российскими военными.
Видеозаписью поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".
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