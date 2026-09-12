РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17247 посетителей онлайн
Новости Видео Удары по логистике РФ Воздушная деятельность ВСУ
1 853 2

Пилоты Су-27 авиабомбой уничтожили логистический маршрут оккупантов на Запорожском направлении

Экипажи истребителей Су-27 Военно-воздушных сил Украины нанесли удар по одному из логистических маршрутов противника на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авиаудар был нанесен по дороге, по которой российские военные осуществляли подвоз личного состава и боеприпасов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На кадрах видно точное попадание авиабомбы по дорожному полотну. В результате удара дорога была повреждена, что затруднит её дальнейшее использование российскими военными.

Видеозаписью поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты МиГ-29 авиабомбами GBU-62 нанесли удар по позиции россиян с боеприпасами и живой силой. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты МиГ-29 авиаударом уничтожили вражескую позицию, где укрывались оккупанты. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24181) уничтожение (10738) логистика (220) Воздушные силы (3422) истребитель (254)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 