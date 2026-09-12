Пілоти Су-27 авіабомбою знищили логістичний маршрут окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Екіпажі винищувачів Су-27 Повітряних сил України завдали удару по одному з логістичних маршрутів противника на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіаудар було завдано по дорозі, якою російські військові здійснювали підвезення особового складу та боєприпасів.
На кадрах видно точне влучання авіабомби по дорожньому полотну. Унаслідок удару дорогу було пошкоджено, що ускладнить її подальше використання російськими військовими.
Відеозаписом поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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