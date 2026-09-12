Пілоти Су-27 авіабомбою знищили логістичний маршрут окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів Су-27 Повітряних сил України завдали удару по одному з логістичних маршрутів противника на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіаудар було завдано по дорозі, якою російські військові здійснювали підвезення особового складу та боєприпасів.

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На кадрах видно точне влучання авіабомби по дорожньому полотну. Унаслідок удару дорогу було пошкоджено, що ускладнить її подальше використання російськими військовими.

Відеозаписом поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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