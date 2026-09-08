Пілоти МіГ-29 авіабомбами GBU-62 завдали удару по позиції росіян із боєприпасами та живою силою. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів МіГ-29 завдали удару по ворожій позиції, де зберігалися боєприпаси та перебувала жива сила противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти Повітряних сил для ураження цілі використали авіабомби GBU-62.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Унаслідок точного влучання позицію російських військових було знищено.

Кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

Дивіться також: Бригада К-2 та 45-та ОАБр уразили два російські ЗРК "Бук-М3", які одразу здетонували. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від влучання ударного дрона бійців "Омеги" рашиста розірвало на дрантя та відкинуло на кілька метрів убік. ВIДЕО