Пілоти МіГ-29 авіабомбами GBU-62 завдали удару по позиції росіян із боєприпасами та живою силою. ВIДЕО
Екіпажі винищувачів МіГ-29 завдали удару по ворожій позиції, де зберігалися боєприпаси та перебувала жива сила противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти Повітряних сил для ураження цілі використали авіабомби GBU-62.
Унаслідок точного влучання позицію російських військових було знищено.
Кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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