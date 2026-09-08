Бригада К-2 та 45-та ОАБр уразили два російські ЗРК "Бук-М3", які одразу здетонували. ВIДЕО

Українські військові знищили два російські зенітні ракетні комплекси "Бук-М3" завдяки спільній роботі бригади К-2, 45-ї окремої артилерійської бригади та 3-го армійського корпусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка бригади К-2 протягом кількох місяців стежила за ворожими комплексами, фіксувала їхні переміщення, збирала інформацію та передавала дані для подальшого ураження.

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Після підтвердження цілей військовослужбовці 45-ї окремої артилерійської бригади завдали ударів по обох російських комплексах. У результаті два ЗРК "Бук-М3" було знищено.

Кадри спільної бойової роботи оприлюднили у відео.

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