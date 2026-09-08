Від влучання ударного дрона бійців "Омеги" рашиста розірвало на дрантя та відкинуло на кілька метрів убік. ВIДЕО
Бійці 1-го окремого загону ЦСП "Омега" під час бойових вильотів ліквідували рашиста на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний БпЛА влучив в окупанта, внаслідок чого його розірвало на дрантя та відкинуло на кілька метрів убік.
Бійці жартома зазначили, що це новий рекорд так званих "стрибків у довжину" серед окупантів.
Кадрами влучання пілоти загону поділилися у своєму телеграм-каналі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль