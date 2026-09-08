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Від влучання ударного дрона бійців "Омеги" рашиста розірвало на дрантя та відкинуло на кілька метрів убік. ВIДЕО

Бійці 1-го окремого загону ЦСП "Омега" під час бойових вильотів ліквідували рашиста на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний БпЛА влучив в окупанта, внаслідок чого його розірвало на дрантя та відкинуло на кілька метрів убік.

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Бійці жартома зазначили, що це новий рекорд так званих "стрибків у довжину" серед окупантів.

Кадрами влучання пілоти загону поділилися у своєму телеграм-каналі.

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