Оператори ССО SHADOW PACK влаштували засідку та взяли район з ворогом під контроль: 2 окупантів ліквідовано, 1 взято в полон. ВIДЕО

На одному з операційних напрямків противник намагався закріпитися, створивши умови для подальшого накопичення особового складу та проведення наступальних дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори SHADOW PACK 3-го полку ССО групи "Альфа" провели інфільтрацію в район, організували спостереження, виявили маршрут пересування противника та влаштували засідку.

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Унаслідок бойового зіткнення двох окупантів було ліквідовано, а одного важкопораненого взяли в полон.

Під час опитування полонений підтвердив склад групи та обставини бою. За його словами, він є військовослужбовцем 145-го батальйону морської піхоти, уродженцем міста Дунаївці Хмельницької області.

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Після огляду тіл були зібрані документи, радіостанції та зразки озброєння. Район передали під контроль дружнього підрозділу.

Упродовж виконання завдання група постійно підтримувала зв’язок зі штабом, який забезпечував її необхідними засобами та координував дії. Під час бою оператори БпЛА підрозділу також забезпечували вогневу підтримку FPV-дронами та важкими бомберами.

Завдання виконано: район взято під контроль, подальше просування противника не допущено.

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