ССО знищили склад боєприпасів РФ на Луганщині. ВIДЕО
У ніч на 7 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили польовий артилерійський склад російських окупантів.
Про це воїни повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Арсенал розміщувався на території колишньої птахофабрики у селищі Тепле, на тимчасово окупованій території Луганської області України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що склад забезпечував підрозділи 8 загальновійськової армії збройних сил РФ.
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