ССО знищили склад боєприпасів РФ на Луганщині. ВIДЕО

У ніч на 7 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили польовий артилерійський склад російських окупантів.

Про це воїни повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Арсенал розміщувався на території колишньої птахофабрики у селищі Тепле, на тимчасово окупованій території Луганської області України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що склад забезпечував підрозділи 8 загальновійськової армії збройних сил РФ.

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