ССО уничтожили склад боеприпасов РФ на Луганщине. ВИДЕО
В ночь на 7 сентября Силы специальных операций ВСУ уничтожили полевой артиллерийский склад российских оккупантов.
Об этом военные сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Арсенал располагался на территории бывшей птицефабрики в поселке Теплое, на временно оккупированной территории Луганской области Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что склад обеспечивал подразделения 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ.
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