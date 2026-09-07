ССО уничтожили склад боеприпасов РФ на Луганщине. ВИДЕО

В ночь на 7 сентября Силы специальных операций ВСУ уничтожили полевой артиллерийский склад российских оккупантов.

Об этом военные сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Арсенал располагался на территории бывшей птицефабрики в поселке Теплое, на временно оккупированной территории Луганской области Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что склад обеспечивал подразделения 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ.

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