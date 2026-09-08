Тіло водія із Воронежа після атаки дрона звисає із кабіни фури на шляху окупованими територіями: "Водиле - жопа. Да, ему п#зда". ВIДЕО 18+
У мережі оприлюднено кадри, на яких зафільмовані результати атаки безпілотника на вантажівку з російськими номерами, яка транспортувала вантаж для окупаційних потреб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, подія сталася на автошляху через тимчасово окуповані території України.
На відеозаписі, зробленому очевидцями з іншого транспорту, видно фуру з номерами 136-го регіону РФ (Воронезька область), кабіна якої зазнала ураження. Ліквідований російський водій після вибуху залишився звисати з кабіни вантажівки.
"Дрон прошел надо мной и въ#бал пацана!.. Водиле жопа. Да, ему п#зда", - коментує за кадром один із російських водіїв, який став свідком удару.
Відео вкотре наочно демонструє, що використання цивільного транспорту з російською реєстрацією для забезпечення окупаційного угруповання на загарбаних українських територіях становить смертельну небезпеку для загарбників та їхніх пособників.
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