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Новини Відео Удари по логістиці РФ
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Тіло водія із Воронежа після атаки дрона звисає із кабіни фури на шляху окупованими територіями: "Водиле - жопа. Да, ему п#зда". ВIДЕО 18+

У мережі оприлюднено кадри, на яких зафільмовані результати атаки безпілотника на вантажівку з російськими номерами, яка транспортувала вантаж для окупаційних потреб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, подія сталася на автошляху через тимчасово окуповані території України.

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На відеозаписі, зробленому очевидцями з іншого транспорту, видно фуру з номерами 136-го регіону РФ (Воронезька область), кабіна якої зазнала ураження. Ліквідований російський водій після вибуху залишився звисати з кабіни вантажівки.

"Дрон прошел надо мной и въ#бал пацана!.. Водиле жопа. Да, ему п#зда", - коментує за кадром один із російських водіїв, який став свідком удару.

Відео вкотре наочно демонструє, що використання цивільного транспорту з російською реєстрацією для забезпечення окупаційного угруповання на загарбаних українських територіях становить смертельну небезпеку для загарбників та їхніх пособників.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Окупанти їздять "сухопутним коридором" поміж палаючих фур: "Ты видел? Как объезжать будем? Такая вот х#йня на трассах! Стреляют!!! Надо у#бывать!". ВIДЕО

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вантажі (344) Крим (12031) знищення (11051) дрони (8865) Воронезька область РФ (6)
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Топ коментарі
+41
Ти наступний...
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08.09.2026 15:52 Відповісти
+41
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08.09.2026 15:55 Відповісти
+33
кацапня ,вам в Україні всім жопа
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08.09.2026 15:52 Відповісти

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