Уражено залізничний міст через Північно-Кримський канал, ворожий склад боєприпасів та пункти управління, - Генштаб
6 вересня та в ніч на 7 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що уражено?
Так, у районі Владиславівки, в тимчасово окупованому українському Криму, уражено залізничний міст через Північно-Кримський канал. Міст використовується противником для забезпечення військової логістики.
Також у Нижньому Нагольчику та Довжанському Луганської області, а також в Азовському Запорізької області уражено пункти управління підрозділів противника.
У Перекопі (ТОТ АР Крим), уражено автоматизований пост технічних засобів розвідки "Гренадер".
У районі Теплого Луганської області уражено склад боєприпасів окупантів.
Що відомо про наслідки?
"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголосили у Генштабі.
Що передувало?
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