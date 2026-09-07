Уражено залізничний міст через Північно-Кримський канал, ворожий склад боєприпасів та пункти управління, - Генштаб

6 вересня та в ніч на 7 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що уражено?

Так, у районі Владиславівки, в тимчасово окупованому українському Криму, уражено залізничний міст через Північно-Кримський канал. Міст використовується противником для забезпечення військової логістики.

Також у Нижньому Нагольчику та Довжанському Луганської області, а також в Азовському Запорізької області уражено пункти управління підрозділів противника.

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У Перекопі (ТОТ АР Крим), уражено автоматизований пост технічних засобів розвідки "Гренадер".

У районі Теплого Луганської області уражено склад боєприпасів окупантів.

Що відомо про наслідки?

"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголосили у Генштабі.

Що передувало?

Раніше президент Зеленський повідомив, що уражено НПЗ у трьох регіонах РФ та місце зберігання ударних БпЛА на Курщині.

Також зазначалося, що ССО знищили склад боєприпасів РФ на Луганщині.

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