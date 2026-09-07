Уражено НПЗ у трьох регіонах РФ та місце зберігання ударних БпЛА на Курщині, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив про удари українських сил по російських нафтопереробних заводах, об’єктах зберігання та запуску ударних дронів, а також цілі в акваторії Чорного моря.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Наші воїни продовжують справедливо відповідати на російські удари по Україні. У Рязанському регіоні уражено НПЗ.

Було застосування нашої далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні й Татарстані, по місцю зберігання і пусків ударних дронів у Курському регіоні.

Також уражено ціль в акваторії Чорного моря. Дякую за влучність кожному нашому підрозділу!" - зазначив президент.

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