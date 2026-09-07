Поражены НПЗ в трех регионах РФ и место хранения ударных БПЛА в Курской области, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский сообщил об ударах украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам, объектам хранения и запуска ударных дронов, а также по целям в акватории Черного моря.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Наши воины продолжают адекватно отвечать на российские удары по Украине. В Рязанской области поражен НПЗ.
Была применена наша дальнобойная сила по нефтеперерабатывающим заводам в Пермском регионе и Татарстане, по местам хранения и запуска ударных дронов в Курском регионе.
Также поражена цель в акватории Черного моря. Спасибо за меткость каждому нашему подразделению!" - отметил президент.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль