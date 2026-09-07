Поражены НПЗ в трех регионах РФ и место хранения ударных БПЛА в Курской области, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил об ударах украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам, объектам хранения и запуска ударных дронов, а также по целям в акватории Черного моря.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Наши воины продолжают адекватно отвечать на российские удары по Украине. В Рязанской области поражен НПЗ.

Была применена наша дальнобойная сила по нефтеперерабатывающим заводам в Пермском регионе и Татарстане, по местам хранения и запуска ударных дронов в Курском регионе.

Также поражена цель в акватории Черного моря. Спасибо за меткость каждому нашему подразделению!" - отметил президент.

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