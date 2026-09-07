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Новини Відео Знищення російської техніки
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Дрони "Hornet" загону "Туман" 1-го корпусу НГУ "Азов" знищили 15 одиниць ворожої техніки на Донецькій окружній дорозі. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис результативної бойової роботи пілотів окремого загону спеціального призначення "Туман" 1-го корпусу Національної гвардії України "АЗОВ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки майстерному застосуванню українських ударних дронів-камікадзе "Hornet" спецпризначенці влаштували полювання на ворожу техніку на Донецькій окружній дорозі.

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Унаслідок серії високоточних атак пілотам загону "Туман" вдалося повністю знищити та вивести з ладу 15 одиниць різноманітної військової техніки РФ.

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Автор: 

армія рф (22322) Донецьк (876) знищення (11049) Донецька область (11801) техніка (1825) НГУ Національна гвардія (1840) Донецький район (86)
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