Дрони "Hornet" загону "Туман" 1-го корпусу НГУ "Азов" знищили 15 одиниць ворожої техніки на Донецькій окружній дорозі. ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис результативної бойової роботи пілотів окремого загону спеціального призначення "Туман" 1-го корпусу Національної гвардії України "АЗОВ".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки майстерному застосуванню українських ударних дронів-камікадзе "Hornet" спецпризначенці влаштували полювання на ворожу техніку на Донецькій окружній дорозі.
Унаслідок серії високоточних атак пілотам загону "Туман" вдалося повністю знищити та вивести з ладу 15 одиниць різноманітної військової техніки РФ.
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