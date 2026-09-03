Понад 950 одиниць танків та бронемашин окупантів уражено протягом літа, - Генштаб
Протягом трьох літніх місяців 2026 року Сили оборони України уразили 952 одиниці танків та бойових броньованих машин противника.
Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, із 952 одиниць:
- 354 танки,
- 598 бронемашин.
Загалом з початку поточного року загальні втрати противника у бронетехніці становлять 836 танків та 1415 бойових броньованих машин.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що у серпні ворог втратив 42 020 осіб вбитими та пораненими. Це один з найбільших показників з початку повномасштабного вторгнення.
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