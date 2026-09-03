Понад 950 одиниць танків та бронемашин окупантів уражено протягом літа, - Генштаб

Протягом трьох літніх місяців 2026 року Сили оборони України уразили 952 одиниці танків та бойових броньованих машин противника.

Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, із 952 одиниць:

354 танки,

598 бронемашин.

Загалом з початку поточного року загальні втрати противника у бронетехніці становлять 836 танків та 1415 бойових броньованих машин.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у серпні ворог втратив 42 020 осіб вбитими та пораненими. Це один з найбільших показників з початку повномасштабного вторгнення.

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