Понад 42 тис. вбитими та пораненими: у серпні РФ зазнала одних з найбільших втрат у живій силі, - Міноборони

Сили оборони України у серпні 2026 року продовжили системне виснаження особового складу та логістики російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

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"Ефективне знищення живої сили та логістики противника – серед пріоритетів наших захисників, щоб втрати противника досягнули такого рівня, коли він буде змушений відмовитися від загарбницьких планів. Серпневі втрати російської армії стали ще одним кроком до досягнення цієї мети", - наголосили в Міноборони.

Втрати окупантів

Так, минулого місяця ворог втратив 42 020 осіб вбитими та пораненими. Це один з найбільших показників з початку повномасштабного вторгнення.

Для порівняння:

у липні РФ втратила 42 860 військових,

у травні – 33 760 осіб,

у червні – 39 290.

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Ураження військової техніки РФ

Зазначається, що Сили оборони України останнього місяця літа уразили 13 835 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Також упродовж серпня Силами оборони України було уражено орієнтовно:

89 танків;

197 бойових броньованих машин.

Крім того, знищено або підбито 1827 артилерійських систем РФ.

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У Міноборони наголосили, що систематичне завдання таких втрат збільшує для Росії ціну продовження війни та змушує її витрачати дедалі більше ресурсів на поповнення особового складу, техніки й озброєння.