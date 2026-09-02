Более 42 тыс. убитых и раненых: в августе РФ понесла одни из самых больших потерь в живой силе, — Минобороны

В августе 2026 года Силы обороны Украины продолжили систематическое истощение личного состава и логистики российской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

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"Эффективное уничтожение живой силы и логистики противника — один из приоритетов наших защитников, чтобы потери противника достигли такого уровня, когда он будет вынужден отказаться от захватнических планов. Августовские потери российской армии стали еще одним шагом к достижению этой цели", - подчеркнули в Минобороны.

Потери оккупантов

Так, в прошлом месяце враг потерял 42 020 человек убитыми и ранеными. Это один из самых высоких показателей с начала полномасштабного вторжения.

Для сравнения:

в июле РФ потеряла 42 860 военнослужащих,

в мае — 33 760 человек,

в июне – 39 290.

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Поражение военной техники РФ

Отмечается, что Силы обороны Украины в последний месяц лета поразили 13 835 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Также в течение августа Силами обороны Украины было поражено ориентировочно:

89 танков;

197 боевых бронированных машин.

Кроме того, уничтожено или выведено из строя 1827 артиллерийских систем РФ.

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В Минобороны подчеркнули, что систематическое нанесение таких потерь увеличивает для России цену продолжения войны и заставляет ее тратить все больше ресурсов на пополнение личного состава, техники и вооружения.