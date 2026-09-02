Более 42 тыс. убитых и раненых: в августе РФ понесла одни из самых больших потерь в живой силе, — Минобороны
В августе 2026 года Силы обороны Украины продолжили систематическое истощение личного состава и логистики российской армии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
"Эффективное уничтожение живой силы и логистики противника — один из приоритетов наших защитников, чтобы потери противника достигли такого уровня, когда он будет вынужден отказаться от захватнических планов. Августовские потери российской армии стали еще одним шагом к достижению этой цели", - подчеркнули в Минобороны.
Потери оккупантов
Так, в прошлом месяце враг потерял 42 020 человек убитыми и ранеными. Это один из самых высоких показателей с начала полномасштабного вторжения.
Для сравнения:
- в июле РФ потеряла 42 860 военнослужащих,
- в мае — 33 760 человек,
- в июне – 39 290.
Поражение военной техники РФ
Отмечается, что Силы обороны Украины в последний месяц лета поразили 13 835 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Также в течение августа Силами обороны Украины было поражено ориентировочно:
- 89 танков;
- 197 боевых бронированных машин.
Кроме того, уничтожено или выведено из строя 1827 артиллерийских систем РФ.
В Минобороны подчеркнули, что систематическое нанесение таких потерь увеличивает для России цену продолжения войны и заставляет ее тратить все больше ресурсов на пополнение личного состава, техники и вооружения.
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