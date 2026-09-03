Более 950 единиц танков и бронемашин оккупантов уничтожено в течение лета, - Генштаб
В течение трех летних месяцев 2026 года Силы обороны Украины уничтожили 952 единицы танков и боевых бронированных машин противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, из 952 единиц:
- 354 танка,
- 598 бронемашин.
Всего с начала текущего года общие потери противника в бронетехнике составляют 836 танков и 1415 боевых бронированных машин.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в августе враг потерял 42 020 человек убитыми и ранеными. Это один из самых высоких показателей с начала полномасштабного вторжения.
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