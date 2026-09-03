РЛС "Каста-2Е2" поразили Силы обороны на ВОТ Запорожья, - Генштаб

1 сентября 2026 года Силы обороны поразили антенну РЛС и аппаратную станцию радиолокационной машины радиолокационной станции "Каста" в районе Вишневого Запорожской области.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Каста-2Е2" (39Н6) — мобильная трехкоординатная РЛС российского производства для обнаружения и сопровождения воздушных целей на малых и предельно малых высотах, определения их координат и передачи данных в пункты управления ПВО противника. Обнаруживает самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и БПЛА, в том числе летящие на малой высоте.

"Зона обзора по дальности — 5–150 км, по высоте — до 6 км; дальность обнаружения малогабаритного БПЛА на высоте 60 м составляет 30–44 км в зависимости от высоты антенной мачты, которую можно поднимать до 50 м.



Ориентировочная стоимость станции, в зависимости от комплектации, — от 60 млн долларов", — добавили в Генштабе.

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