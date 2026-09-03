РЛС "Каста-2Е2" уразили Сили оборони на ТОТ Запоріжжя, - Генштаб

1 вересня 2026 року Сили оборони уразили антену РЛС та апаратну станцію машини радіолокації радіолокаційної станції "Каста" у районі Вишневого Запорізької області.

Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Каста-2Е2" (39Н6) - мобільна трикоординатна РЛС російського виробництва для виявлення та супроводу повітряних цілей на малих і гранично малих висотах, визначення їхніх координат та передачі даних до пунктів управління ППО противника. Виявляє літаки, вертольоти, крилаті ракети та БПЛА, зокрема ті, що летять низько.

"Зона огляду за дальністю - 5–150 км, за висотою - до 6 км; дальність виявлення малорозмірного БПЛА на висоті 60 м становить 30-44 км залежно від висоти щогли антени, яку можна підіймати до 50 м.



Орієнтовна вартість станції, залежно від комплектації, - від 60 млн доларів", - додали у Генштабі.

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