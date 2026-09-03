Уражено десантний катер БК-16, комплекс РЕБ, пункт управління БпЛА і склади противника, - Генштаб

2 вересня та в ніч на 3 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Ураження катера

Так, у Севастополі, в окупованому Криму, уражено десантний катер БК-16. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.

У Генштабі розповіли, що БК-16 – швидкісний транспортно-десантний катер проєкту 02510, призначений для перевезення та висадки десанту, у тому числі на необладнане узбережжя, а також виконання патрульних і протидиверсійних завдань. Повна водотоннажність катера становить близько 20,5 тонн, довжина – близько 16 метрів. Екіпаж – 2 особи, десант – до 19 осіб. Катер може оснащуватися кулеметним та гранатометним озброєнням.

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Удар по РЕБ

Також у районі тимчасово окупованого Севастополя уражено мобільну станцію радіоелектронної боротьби "Красуха-4".

"Красуха-4" (1РЛ257) – мобільний комплекс радіоелектронної боротьби дальньої дії, призначений для радіоелектронного придушення бортових РЛС літаків і вертольотів, а також радіолокаційних засобів безпілотних літальних апаратів. Комплекс також здатний впливати на засоби зв’язку та інші радіоелектронні системи.

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Інші ураження

У районі Мар'їного (ТОТ АР Крим), уражено пункт управління БпЛА противника.

Окрім того, на Донеччині, у Желанному уражено склад БпЛА підрозділу противника, а в районі Іловайська – склад боєприпасів противника.

Серед іншого, уражено об'єкти противника на полігоні "Восточный" у Новопетрівці Запорізької області.

У Генштабі додали, що ступінь завданих збитків уточнюється.