У Генштабі підтвердили атаку на НПЗ "НОВАТЭК-Усть-Луга": ураження з подальшою пожежею

1 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, підтверджується ураження цілі з подальшою пожежею на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Як повідомляють у Генштабі, виробничий комплекс "НОВАТЭК" в Усть-Лузі – комплекс з фракціонування та перевалки стабільного газового конденсату, розташований у порту Усть-Луга на Балтійському морі. Проєктна потужність комплексу з переробки стабільного газового конденсату становить понад 6 млн тонн на рік.

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Підприємство виробляє нафту (легку та важку), керосин, дизельну фракцію та компонент суднового палива (мазут).

Комплекс є складовою виробничо-логістичної інфраструктури "НОВАТЭК" у порту Усть-Луга.

Наголошується, що підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що на "Новатек-Усть-Луга" спалахнула масштабна пожежа унаслідок deepstrike-операції ГУР та Сил оборони.