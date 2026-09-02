В Генштабе подтвердили атаку на НПЗ "НОВАТЕК-Усть-Луга": поражение с последующим пожаром

1 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободке Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, подтверждается поражение цели с последующим пожаром на территории объекта. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Как сообщают в Генштабе, производственный комплекс "НОВАТЭК" в Усть-Луге — это комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата, расположенный в порту Усть-Луга на Балтийском море. Проектная мощность комплекса по переработке стабильного газового конденсата составляет более 6 млн тонн в год.

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Предприятие производит нефть (легкую и тяжелую), керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут).

Комплекс является частью производственно-логистической инфраструктуры "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга.

Отмечается, что предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что на "Новатек-Усть-Луга" вспыхнул масштабный пожар в результате операции deepstrike ГУР и Сил обороны.