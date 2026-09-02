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Підтверджено знищення літака МіГ-29 та вертольота Ка-27. Уражено склади боєприпасів і МТЗ противника, - Генштаб
1 вересня та в ніч на 2 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей російського агресора.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що було уражено
- Так, у Володимирівці Донецької області уражено склад боєприпасів противника.
- Також в Очеретиному Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів.
- У Речиці Брянської області РФ уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника.
Зазначається, що ступінь завданих збитків уточнюється.
Підтвердження попередніх уражень
- У Генштабі зазначили, що за результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 30 серпня 2026 року вертольота Ка-27 у районі аеродрому "Єйськ" Краснодарському краї РФ.
- Також підтверджено знищення 27 серпня 2026 року літака МіГ-29 у районі аеродрому "Міллерово" в Ростовській області РФ.
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