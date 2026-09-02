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Подтверждено уничтожение самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27. Поражены склады боеприпасов и сельскохозяйственная техника противника, - Генштаб

Подтверждено уничтожение самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27

1 сентября и в ночь на 2 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей российского агрессора.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что было поражено

  • Так, во Владимировке Донецкой области поражен склад боеприпасов противника.
  • Также в Очеретином Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения оккупантов.
  • В Речице Брянской области РФ поражен район сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Отмечается, что степень нанесенного ущерба уточняется.

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Подтверждение предварительных поражений

  • В Генштабе отметили, что по результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение 30 августа 2026 года вертолета Ка-27 в районе аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае РФ.
  • Также подтверждено уничтожение 27 августа 2026 года самолета МиГ-29 в районе аэродрома "Миллерово" в Ростовской области РФ.

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Генштаб ВС (8691) самолет (3877) вертолёт (1166)
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