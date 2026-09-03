Поражены десантный катер БК-16, комплекс РЭБ, пункт управления БПЛА и склады противника, — Генштаб
2 сентября и в ночь на 3 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Поражение катера
Так, в Севастополе, в оккупированном Крыму, был поражен десантный катер БК-16. Степень нанесенных повреждений уточняется.
В Генштабе рассказали, что БК-16 — скоростной транспортно-десантный катер проекта 02510, предназначенный для перевозки и высадки десанта, в том числе на необорудованное побережье, а также для выполнения патрульных и противодиверсионных задач. Полное водоизмещение катера составляет около 20,5 тонн, длина — около 16 метров. Экипаж — 2 человека, десант — до 19 человек. Катер может оснащаться пулеметным и гранатометным вооружением.
Удар по РЭБ
Также в районе временно оккупированного Севастополя поражена мобильная станция радиоэлектронной борьбы "Красуха-4".
"Красуха-4" (1РЛ257) — мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы дальнего действия, предназначенный для радиоэлектронного подавления бортовых РЛС самолетов и вертолетов, а также радиолокационных средств беспилотных летательных аппаратов. Комплекс также способен воздействовать на средства связи и другие радиоэлектронные системы.
Другие повреждения
- В районе Марьинского (ВОТ АР Крым) поражен пункт управления БПЛА противника.
- Кроме того, в Донецкой области, в Желанном, поражен склад БПЛА подразделения противника, а в районе Иловайска — склад боеприпасов противника.
- Среди прочего, поражены объекты противника на полигоне "Восточный" в Новопетровке Запорожской области.
В Генштабе добавили, что степень нанесенного ущерба уточняется.
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