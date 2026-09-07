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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Дроны Hornet отряда "Туман" 1-го корпуса НГУ "Азов" уничтожили 15 единиц вражеской техники на Донецкой окружной дороге. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись результативной боевой работы пилотов отдельного отряда специального назначения "Туман" 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "АЗОВ".

Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря мастерскому применению украинских ударных дронов-камикадзе "Hornet" спецназовцы устроили охоту на вражескую технику на Донецкой окружной дороге.

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В результате серии высокоточных атак пилотам отряда "Туман" удалось полностью уничтожить и вывести из строя 15 единиц различной военной техники РФ.

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Автор: 

армия РФ (24175) Донецьк (6306) уничтожение (10736) Донецкая область (13163) техника (1955) Национальная гвардия (2476) Донецкий район (85)
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