Поражены железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, вражеский склад боеприпасов и пункты управления, - Генштаб

6 сентября и в ночь на 7 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что было поражено?

Так, в районе Владиславовки, во временно оккупированном украинском Крыму, был поражен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Мост используется противником для обеспечения военной логистики.

Также в Нижнем Нагольчике и Довжанском Луганской области, а также в Азовске Запорожской области были поражены пункты управления подразделений противника.

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В Перекопе (ТОТ АР Крым) поражен автоматизированный пост технических средств разведки "Гренадер".

В районе Теплого Луганской области был поражен склад боеприпасов оккупантов.

Что известно о последствиях?

"Масштаб нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский сообщил, что были поражены НПЗ в трех регионах РФ и место хранения ударных БПЛА в Курской области.

Также отмечалось, что ССО уничтожили склад боеприпасов РФ в Луганской области.

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