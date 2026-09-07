Поражены железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, вражеский склад боеприпасов и пункты управления, - Генштаб
6 сентября и в ночь на 7 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что было поражено?
Так, в районе Владиславовки, во временно оккупированном украинском Крыму, был поражен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Мост используется противником для обеспечения военной логистики.
Также в Нижнем Нагольчике и Довжанском Луганской области, а также в Азовске Запорожской области были поражены пункты управления подразделений противника.
В Перекопе (ТОТ АР Крым) поражен автоматизированный пост технических средств разведки "Гренадер".
В районе Теплого Луганской области был поражен склад боеприпасов оккупантов.
Что известно о последствиях?
"Масштаб нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский сообщил, что были поражены НПЗ в трех регионах РФ и место хранения ударных БПЛА в Курской области.
- Также отмечалось, что ССО уничтожили склад боеприпасов РФ в Луганской области.
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