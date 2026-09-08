Тело водителя из Воронежа после атаки дрона свисает из кабины грузовика на пути через оккупированные территории: "Водитель - жопа. Да, ему п#зда"

В сети появились кадры, на которых запечатлены результаты атаки беспилотника на грузовик с российскими номерами, перевозивший груз для нужд оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошёл на автодороге, проходящей через временно оккупированные территории Украины.

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На видеозаписи, сделанной очевидцами из другого транспортного средства, видна фура с номерами 136-го региона РФ (Воронежская область), кабина которой подверглась поражению. Погибший российский водитель после взрыва остался свисать из кабины грузовика.

"Дрон пролетел надо мной и въ#бал парня!.. Водитель - жопа. Да, ему п#зда", - комментирует за кадром один из российских водителей, ставший свидетелем удара.

Видео в очередной раз наглядно демонстрирует, что использование гражданского транспорта с российской регистрацией для обеспечения оккупационной группировки на захваченных украинских территориях представляет смертельную опасность для захватчиков и их пособников.

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