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Новости Видео Удары по логистике РФ
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Тело водителя из Воронежа после атаки дрона свисает из кабины грузовика на пути через оккупированные территории: "Водитель - жопа. Да, ему п#зда"

В сети появились кадры, на которых запечатлены результаты атаки беспилотника на грузовик с российскими номерами, перевозивший груз для нужд оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошёл на автодороге, проходящей через временно оккупированные территории Украины.

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На видеозаписи, сделанной очевидцами из другого транспортного средства, видна фура с номерами 136-го региона РФ (Воронежская область), кабина которой подверглась поражению. Погибший российский водитель после взрыва остался свисать из кабины грузовика.

"Дрон пролетел надо мной и въ#бал парня!.. Водитель - жопа. Да, ему п#зда", - комментирует за кадром один из российских водителей, ставший свидетелем удара.

Видео в очередной раз наглядно демонстрирует, что использование гражданского транспорта с российской регистрацией для обеспечения оккупационной группировки на захваченных украинских территориях представляет смертельную опасность для захватчиков и их пособников.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Оккупанты ездят по "сухопутному коридору" между горящими грузовиками: "Ты видел? Как объезжать будем? Такая вот х#йня на трассах! Стреляют!!! Надо у#бывать!". ВИДЕО

Автор: 

грузы (283) Крым (25270) уничтожение (10738) дроны (8149) Воронежская область РФ (5)
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Топ комментарии
+41
Ти наступний...
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08.09.2026 15:52 Ответить
+41
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08.09.2026 15:55 Ответить
+33
кацапня ,вам в Україні всім жопа
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08.09.2026 15:52 Ответить

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