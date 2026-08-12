РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17558 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Удары по Wildberries
4 620 13

Склад Wildberries в Воронежской области РФ после дроновой атаки ВСУ 11 августа. ФОТО

Вследствие атаки беспилотников 11 августа на склад российского маркетплейса Wildberries в Воронежской области РФ выгорело около 70 тысяч квадратных метров площади.

Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода", пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия удара

На спутниковых снимках зафиксированы масштабные последствия удара от 11 августа. Пожар, возникший после попадания дрона, охватил значительную часть логистического комплекса.

Несмотря на значительную площадь пожара, в пресс-службе компании утверждают, что "товары в основном не пострадали".

Склад Wildberries в Воронеже после дроновой атаки ВСУ 11 августа
Склад Wildberries в Воронеже после дроновой атаки ВСУ 11 августа

Отмечается, что этот логистический центр в Воронеже уже подвергался ударам дронов. В частности, склад подвергся удару 23 июля, однако тогда повреждения были незначительными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый логистический хаб Wildberries подвергся удару в Воронеже, в оккупированном Крыму под ударом более 40 объектов, — Мадяр

Что известно о логистическом комплексе Wildberries

  • Логистический комплекс Wildberries в селе Александровка полностью заработал в ноябре 2025 года.
  • По данным Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области, площадь объекта составляет 152,9 тысячи квадратных метров. Комплекс рассчитан на хранение более 90 млн товарных позиций.
  • В строительство логистического центра компания РВБ, являющаяся объединенной структурой Wildberries и Russ, инвестировала около 11 млрд рублей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем поразили крупный НПЗ "ТАНЕКО" в Татарстане. ВИДЕО

Автор: 

Удары по РФ (1155) Воронеж (15) Воронежская область РФ (4)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Коли бачу свіжезареєстрованих з негативними коментарями на позитивні новини.

Сто відсотків кремлівські боти
показать весь комментарий
12.08.2026 00:59 Ответить
+8
Ну так, бо спалений склад з москальськими труселями - це дуже позитивні новини. Мабудь ЗеХенерал увійде в історію як той хто залишив москалів без трусів!
показать весь комментарий
12.08.2026 01:59 Ответить
+5
Все, що знищується на території росії це позитивні новини, в тому числі і спалення їхніх супермаркетів, бо це їхня економіка і наповнення бюджета. Вони знищують всі наші звичайні склади з 24.02.22.
показать весь комментарий
12.08.2026 08:06 Ответить

Загрузка...

 
 