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Новини Атака дронів на регіони РФ Удари по Wildberries
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Склад Wildberries у Воронезькій області РФ після дронової атаки ЗСУ 11 серпня. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У результаті атаки безпілотників 11 серпня на склад російського маркетплейса Wildberries у Воронезькій області РФ вигоріло близько 70 тисяч квадратних метрів площі.

Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки удару

На супутникових знімках зафіксовано масштабні наслідки удару від 11 серпня. Пожежа, що виникла після влучання дрона, охопила значну частину логістичного комплексу.

Попри значну площу згарища, у пресслужбі компанії стверджують, що "товари переважно не постраждали".

Склад Wildberries у Воронежі після дронової атаки ЗСУ 11 серпня
Склад Wildberries у Воронежі після дронової атаки ЗСУ 11 серпня

Зазначається, що цей логістичний центр у Воронежі вже був під ударом дронів. Зокрема, склад зазнав влучання 23 липня, однак тоді пошкодження були незначними.

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Що відомо про логістичний комплекс Wildberries

  • Логістичний комплекс Wildberries у селі Александрівка повністю запрацював у листопаді 2025 року.
  • За даними Агентства із залучення інвестицій Воронезької області, площа об'єкта становить 152,9 тисячі квадратних метрів. Комплекс розрахований на зберігання понад 90 млн товарних позицій.
  • У будівництво логістичного центру компанія РВБ, яка є об'єднаною структурою Wildberries та Russ, інвестувала близько 11 млрд рублів.

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Удари по РФ (1204) Воронеж (22) Воронезька область РФ (4)
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Топ коментарі
+12
Коли бачу свіжезареєстрованих з негативними коментарями на позитивні новини.

Сто відсотків кремлівські боти
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12.08.2026 00:59 Відповісти
+11
Ну так, бо спалений склад з москальськими труселями - це дуже позитивні новини. Мабудь ЗеХенерал увійде в історію як той хто залишив москалів без трусів!
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12.08.2026 01:59 Відповісти
+8
Все, що знищується на території росії це позитивні новини, в тому числі і спалення їхніх супермаркетів, бо це їхня економіка і наповнення бюджета. Вони знищують всі наші звичайні склади з 24.02.22.
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12.08.2026 08:06 Відповісти

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