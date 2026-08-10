Сили безпілотних систем уразили великий НПЗ "ТАНЕКО" у Татарстані. ВIДЕО
Сили безпілотних систем уразили нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську, Республіка Татарстан.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд" у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по одному з ключових активів "Татнефти" у сфері нафтопереробки.
Деталі про НПЗ "ТАНЕКО"
Комплекс створили як масштабне підприємство нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, а в експлуатацію його ввели у 2011 році. Проєктна потужність підприємства за сировиною становить близько 13 млн тонн нафти на рік.
НПЗ виробляє понад 20 видів продукції, серед яких автомобільні бензини АІ-92, АІ-95, АІ-98 та АІ-100, дизельне паливо стандарту Євро-5, авіаційне паливо, базові оливи та суднове паливо.
Унаслідок уражень DeepStrike на території об’єкта зафіксували вибухи та пожежі. Детальні наслідки ураження наразі уточнюються.
У Силах безпілотних систем зазначають, що продовжують послідовно знижувати спроможності противника забезпечувати ведення війни проти України.
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