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Сили безпілотних систем уразили великий НПЗ "ТАНЕКО" у Татарстані. ВIДЕО

Сили безпілотних систем уразили нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську, Республіка Татарстан.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд" у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по одному з ключових активів "Татнефти" у сфері нафтопереробки.

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Деталі про НПЗ "ТАНЕКО"

Комплекс створили як масштабне підприємство нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, а в експлуатацію його ввели у 2011 році. Проєктна потужність підприємства за сировиною становить близько 13 млн тонн нафти на рік.

НПЗ виробляє понад 20 видів продукції, серед яких автомобільні бензини АІ-92, АІ-95, АІ-98 та АІ-100, дизельне паливо стандарту Євро-5, авіаційне паливо, базові оливи та суднове паливо.

Унаслідок уражень DeepStrike на території об’єкта зафіксували вибухи та пожежі. Детальні наслідки ураження наразі уточнюються.

У Силах безпілотних систем зазначають, що продовжують послідовно знижувати спроможності противника забезпечувати ведення війни проти України.

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НПЗ (777) Татарстан (41) атака (1913) Сили безпілотних систем (625)
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Топ коментарі
+6
Ну, не для твого розуму ця справа!! Таке буває у запарєбрікаваіх!
Смерть ****** прутіну, це ти правильно рішив!
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10.08.2026 13:47 Відповісти
+4
У татарському стані оголосили завтра день жалоби.12 загиблих,які прогулювались по території заводу.Не завжди з великої хмари великий дощ.
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10.08.2026 15:15 Відповісти
+3
Сруськаі татари, дуже задоволені таким результатом для Захисників України і наслідками для московитів!!!!
Слава Україні!
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10.08.2026 13:45 Відповісти

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