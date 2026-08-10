СБС могли б у 7 разів збільшити удари по Криму, але цьому заважають затримки із фінансуванням, - Мадяр

Українські військові могли б завдавати значно більше ударів по російських військових об’єктах у Криму, якби фінансування від західних партнерів надходило швидше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Associated Press заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

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Він зазначив, що нині СБС забезпечені лише приблизно на 14% від потреби для повномасштабної кампанії зі знищення військової інфраструктури РФ на окупованому півострові.

За словами Бровді, проблема полягає не у виробничих можливостях української оборонної промисловості, а в затримках із фінансуванням.

"Річ не у тому, що виробничі потужності українських виробників не дозволяють нам виробляти необхідну кількість безпілотників. Проблема полягає у банальній затримці фінансування, яке наші партнери виділяють, але яке надходить значно повільніше, ніж ми плануємо", – пояснив командувач.

СБС системно знищують російську ППО у Криму

Бровді назвав удари по Криму першим етапом кампанії, мета якої – позбавити Росію можливості використовувати півострів як військовий плацдарм.

"Крим входить до числа ключових концептуальних стовпів на шляху до припинення війни", – наголосив він.

Командувач СБС повідомив, що за останні місяці його підрозділ знищив понад 300 російських засобів протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про зенітні ракетні комплекси, радари та системи радіоелектронної боротьби.

За словами Бровді, результатом цієї кампанії стало суттєве зменшення можливостей російських військ завдавати ракетних ударів з території Криму. Під час чотирьох останніх масштабних ракетних атак РФ із півострова було запущено лише п’ять ракет.

Він також зазначив, що українські сили використовують різні типи безпілотників і боєприпасів залежно від характеру цілі. За його словами, за наявності відповідного зв’язку та можливостей оператори можуть атакувати навіть добре захищені військові об’єкти.

Мета кампанії, як пояснив Бровді, полягає у створенні умов, за яких Росія більше не зможе ефективно використовувати Крим для військових операцій.

Мадяр розповів про кампанію проти Wildberries

Окремо командувач СБС прокоментував удари по російській торговельній мережі Wildberries.

Бровді назвав компанію важливою платформою постачання та фактично частиною російської військової логістики. За його словами, кампанія проти Wildberries має не лише завдати шкоди інфраструктурі компанії, а й продемонструвати російському суспільству наслідки війни.

Точних термінів проведення цієї кампанії він не назвав. Водночас Бровді заявив, що атаки триватимуть доти, доки компанія не втратить можливість швидко відновлювати свою діяльність.

"Це виявилося чутливим індикатором благополуччя величезної частини населення Росії – людей, які вважають себе абсолютно не зачепленими діями країни-агресора", – зазначив командувач СБС.

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