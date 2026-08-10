СБС могли бы в 7 раз увеличить удары по Крыму, но этому мешают задержки с финансированием, - Мадяр

Украинские военные могли бы наносить гораздо больше ударов по российским военным объектам в Крыму, если бы финансирование от западных партнеров поступало быстрее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Associated Press заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.

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Он отметил, что в настоящее время СБС обеспечены лишь примерно на 14% от потребности для полномасштабной кампании по уничтожению военной инфраструктуры РФ на оккупированном полуострове.

По словам Бровди, проблема заключается не в производственных возможностях украинской оборонной промышленности, а в задержках с финансированием.

"Дело не в том, что производственные мощности украинских производителей не позволяют нам производить необходимое количество беспилотников. Проблема заключается в банальной задержке финансирования, которое наши партнеры выделяют, но которое поступает значительно медленнее, чем мы планируем", — пояснил командующий.

СБС систематически уничтожает российскую ПВО в Крыму

Бровди назвал удары по Крыму первым этапом кампании, цель которой — лишить Россию возможности использовать полуостров в качестве военного плацдарма.

"Крым входит в число ключевых концептуальных столпов на пути к прекращению войны", – подчеркнул он.

Командующий СБС сообщил, что за последние месяцы его подразделение уничтожило более 300 российских средств противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о зенитных ракетных комплексах, радарах и системах радиоэлектронной борьбы.

По словам Бровди, результатом этой кампании стало существенное сокращение возможностей российских войск наносить ракетные удары с территории Крыма. Во время четырех последних масштабных ракетных атак РФ с полуострова было запущено лишь пять ракет.

Он также отметил, что украинские силы используют различные типы беспилотников и боеприпасов в зависимости от характера цели. По его словам, при наличии соответствующей связи и возможностей операторы могут атаковать даже хорошо защищенные военные объекты.

Цель кампании, как пояснил Бровди, заключается в создании условий, при которых Россия больше не сможет эффективно использовать Крым для военных операций.

Мадяр рассказал о кампании против Wildberries

Отдельно командующий СБС прокомментировал удары по российской торговой сети Wildberries.

Бровди назвал компанию важной платформой снабжения и фактически частью российской военной логистики. По его словам, кампания против Wildberries призвана не только нанести ущерб инфраструктуре компании, но и продемонстрировать российскому обществу последствия войны.

Точных сроков проведения этой кампании он не назвал. В то же время Бровди заявил, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока компания не утратит возможность быстро возобновлять свою деятельность.

"Это оказалось чувствительным индикатором благополучия огромной части населения России — людей, которые считают себя абсолютно не затронутыми действиями страны-агрессора", — отметил командующий СБС.

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