СБС могли бы в 7 раз увеличить удары по Крыму, но этому мешают задержки с финансированием, - Мадяр
Украинские военные могли бы наносить гораздо больше ударов по российским военным объектам в Крыму, если бы финансирование от западных партнеров поступало быстрее.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Associated Press заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.
Он отметил, что в настоящее время СБС обеспечены лишь примерно на 14% от потребности для полномасштабной кампании по уничтожению военной инфраструктуры РФ на оккупированном полуострове.
По словам Бровди, проблема заключается не в производственных возможностях украинской оборонной промышленности, а в задержках с финансированием.
"Дело не в том, что производственные мощности украинских производителей не позволяют нам производить необходимое количество беспилотников. Проблема заключается в банальной задержке финансирования, которое наши партнеры выделяют, но которое поступает значительно медленнее, чем мы планируем", — пояснил командующий.
СБС систематически уничтожает российскую ПВО в Крыму
Бровди назвал удары по Крыму первым этапом кампании, цель которой — лишить Россию возможности использовать полуостров в качестве военного плацдарма.
"Крым входит в число ключевых концептуальных столпов на пути к прекращению войны", – подчеркнул он.
Командующий СБС сообщил, что за последние месяцы его подразделение уничтожило более 300 российских средств противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о зенитных ракетных комплексах, радарах и системах радиоэлектронной борьбы.
По словам Бровди, результатом этой кампании стало существенное сокращение возможностей российских войск наносить ракетные удары с территории Крыма. Во время четырех последних масштабных ракетных атак РФ с полуострова было запущено лишь пять ракет.
Он также отметил, что украинские силы используют различные типы беспилотников и боеприпасов в зависимости от характера цели. По его словам, при наличии соответствующей связи и возможностей операторы могут атаковать даже хорошо защищенные военные объекты.
Цель кампании, как пояснил Бровди, заключается в создании условий, при которых Россия больше не сможет эффективно использовать Крым для военных операций.
Мадяр рассказал о кампании против Wildberries
Отдельно командующий СБС прокомментировал удары по российской торговой сети Wildberries.
Бровди назвал компанию важной платформой снабжения и фактически частью российской военной логистики. По его словам, кампания против Wildberries призвана не только нанести ущерб инфраструктуре компании, но и продемонстрировать российскому обществу последствия войны.
Точных сроков проведения этой кампании он не назвал. В то же время Бровди заявил, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока компания не утратит возможность быстро возобновлять свою деятельность.
"Это оказалось чувствительным индикатором благополучия огромной части населения России — людей, которые считают себя абсолютно не затронутыми действиями страны-агрессора", — отметил командующий СБС.
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Петро: В часи "зубожіння" при Пороху, я працював слюсарем при ракетному підприємстві КБ "Південне".
Зарплата була біля 500 доларів + премії. КБ працювало 7 днів на тиждень. Ракети робилися, і купа інших проектів. Гроші текли рікою. Після виборів 2019 року, нова ЗЕлена влада одразу змінила головне керівництво КБ, а ті зруйнували суб-керівну розгалужену мережу секторів підприємства. Масові скорочення працівників. Закриття ракетних програм. Мені як слюсарю урізали зарплату до 150 доларів. Графік роботи - три дні на тиждень. А згодом мене звільнили, разом з рештою робітників. Це була середина 2021 року. КБ Південне руйнували. А зараз я в окупації, з 24 лютого 2022 року.
«Ми живемо в страшний час іуди, який не покається. Який регоче над нашим горем, упивається своєю зрадою і нашою бідою ...» Юрій Каракай.